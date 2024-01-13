بعد 99 يوما.. ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 23 ألفا و843 شهيدا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 23 ألفا و843 شهيدا، بالإضافة إلى 60 ألفا و317 مصابا.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، في تصريحات صحفية، إن الاحتلال الإسرائيلي، ارتكب 12 مجزرة جديدة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 135 شهيدا و312 مصابا، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وتابع قائلا: لليوم الـ 99 للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، يشهد القطاع مزيدا من المجازر والتدمير ومسح الأحياء السكنية، كما لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأضاف أن “جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، تجعله الأكثر إجراما ودموية عبر التاريخ”، مشيرا إلى أن الإبادة التي يمارسها الاحتلال جعلت واحدا من بين عشرين فلسطينيا في قطاع غزة، إما شهيدا أو جريحا أو مفقودا.

ويشن الاحتلال الإسرائيلي عدوانا مدمرا على قطاع غزة، خلف عشرات الآلاف من الضحايا، أكثر من 70 بالمئة منهم نساء وأطفال، إضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية وكارثة صحية وإنسانية غير مسبوقة.