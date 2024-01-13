المنتخب الليبي يعود إلى بنغازي بعد تحقيق نتائج إيجابية خلال معسكره بتركيا ومصر

أخبار ليبيا 24

عادت بعثة المنتخب الليبي لكرة القدم إلى بنغازي، اليوم السبت، بعد اختتام المعسكر التدريبي في تركيا ومصر واللذين نجح خلالهما في الفوز في ثلاث مباريات ودية مع منتخبي اندونيسيا والكويت.

وتقدم الاتحاد الليبي لكرة القدم بجزيل الشكر والتقدير، لكل الجهات التي وقفت ودعمت معسكر المنتخب الليبي بتركيا والقاهرة.

وعلى رأس من قدم له الشكر رئيس أركان الوحدات الأمنية، اللواء خالد حفتر، على الجهود والدعم المقدم من أجل انجاح استعدادات المنتخب للتصفيات الأفريقية بداية بتوفير الإقامة لبعثة المنتخب خلال معسكره ببنغازي وتوفير طائرة خاصة لرحلة المنتخب إلى تركيا والسفر للقاهرة بنفس الطائرة والتكفل بالإقامة لأفراد البعثة في القاهرة.

وقال الاتحاد الليبي لكرة القدم، إن هذا الأمر انعكس بالنتائج الإيجابية على منتخبنا الذي حقق النتائج الإيجابية خلال مبارياته الودية الثلاثة.

كما تقدم الاتحاد الليبي لكرة بجزيل الشكر والعرفان لكل القنوات ووسائل الإعلام المختلفة التي تابعت ونقلت أخبار المنتخب الليبي خلال معسكره بتركيا والقاهرة.