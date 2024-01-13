العراق.. ندعم السلام والأمن في المنطقة

13 يناير، 2024 5:04 م
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أخبار ليبيا 24

 اعتبر الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، أن المنطقة تعصف بها الكثير من التحديات التي تهدد الأمن والسلام.

وأكد الرئيس العراقي خلال حديثه اثناء احتفالية اقيمتْ بمناسبة ذكرى مقتل رجل الدين الشيعي محمد باقر الحكيم على دور بلاده في الحرص على الأمن والاستقرار وتغليب لغة الحوار وحسن التفاهم، حسب قوله.

وفي سياقٍ منفصل… تمكنت الأجهزة الأمنية والاستخباراتية العراقية من القضاء على 4 أشخاص ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي.

وأوضحت خلية الإعلام الأمني «مقتل أربعة من عناصر تنظيم داعش من بينهم قيادي يدعى مجيد معيوف في ضربة جوية في محافظة ديالى» حسب ما نقلته الخلية.

بدوها أعلنت وزارة الدفاع التركية «تحييد 12 إرهابيًا في شمال سوريا والعراق» كردٍ على استهداف جنود أتراك.

كما أعلنت وزارة الدفاع التركية عن «استشهاد 6 جنود في هجوم نفذه تنظيم حزب العمال الكردستاني الإرهابي شمالي العراق» حسب ما نقلته وكالة الأناضول التركية.

 

13 يناير، 2024 5:04 م
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