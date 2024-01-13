الدفاع التركية تقتل 20 إرهابيًا في العراق وسوريا

أخبار ليبيا 24

قتلتْ وزارة الدفاع التركية، 20 مسلحا من حزب العمال الكردستاني بضربات جوية مدعومة بقصف بري شمالي سوريا والعراق.

وأوضحت الوزارة في بيانٍ لها: «هذه الضربات جاءت بعد الهجوم على القاعدة العسكرية التركية في منطقة عمليات مخلب – القفل، شمالي العراق» حسب قولها.

وفي وقتٍ سابق… قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إنهُ يسعى لتحصين قواعد بلاده العسكرية الجديدة حتى حلول الربيع المقبل.

وأضاف الرئيس التركي، أن بلاده ستصبحُ «عصية على الإرهابيين»، حسب ما نقلته وكالة الأناضول التركية.

وأشار أردوغان ضمن كلمته لأمناء الأحياء في المجمع الرئاسي في أنقرة، إلى «مقتل 12 جندياً شمال العراق، الأسبوع الماضي، جراء هجمات تنظيم حزب «العمال» الكردستاني على قواعد عسكرية تركية بالمنطقة.