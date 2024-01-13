الدفاع التركية تعلن تحييد 9 إرهابيين شمالي سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 9 إرهابيين من تنظيم “بي كي كي/ واي بي جي”، على مشارف منطقة “نبع السلام” شمالي سوريا.

وبحسب بيان للوزارة، السبت، أحبطت القوات المسلحة التركية محاولة تسلل 12 إرهابيا من “بي كي كي/واي بي جي” إلى منطقة “نبع السلام”، وحيّدت 9 منهم.

وأشار البيان إلى أن الإرهابيين كانوا ينوون تنفيذ عمل إرهابي داخل منطقة “نبع السلام”.

وفي وقت سابق، أعلنت الدفاع التركية ارتفاع عدد الإرهابيين المحيدين شمالي العراق وسوريا إلى 23 من تنظيم “بي كي كي” الانفصالي، ردا على استشهاد 9 جنود أتراك خلال اشتباكات مع إرهابيين لدى محاولتهم التسلل إلى قاعدة تركية شمالي العراق، بمنطقة عملية “المخلب ـ القفل”.

و”بي كي كي” (PKK) تنظيم إرهابي ينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران، وتقوم تركيا بمكافحته ردا على هجمات يشنها ضد مواطنيها وقواتها.