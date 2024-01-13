الدبيبة: حكومة الوحدة سعت لخلق البرامج المهمة لإنعاش الاقتصاد الوطني

أخبار ليبيا 24

قال، رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، خلال انطلاق قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد، إن الحكومة سعت لخلق البرامج المهمة لإنعاش الاقتصاد الوطني وحل الصعوبات التي تواجه التنمية في مجال النفط والغاز.

وأضاف، أن ملف الطاقة الكهربائية كان تحديا كبيرا، مشيرًا إلى أنه تمّ بذل الجهود لاستقرار الشبكة الكهربائية.

وقال الدبيبة: “دعمنا بشكل غير محدود قطاع النفط والطاقة، وتطوير البنية التحتية للحقول النفطية، والتوسع في الاستكشاف للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني ولمضاعفة إنتاج النفط والغاز”.

وتابع: “في إطار البحث عن مصادر بديلة لتوليد الطاقة النظيفة لزاماً علينا الاهتمام بالطاقات المتجددة التي تتيح استخدام تكنولوجيات الطاقة الشمسية”.

وقال الدبيبة، إنه تمّ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة ديسمبر الماضي.

وأضاف: “هذا الحدث يشجع رؤوس الأموال على الاستثمار في ليبيا، وهو ما نعمل عليه عبر مشاريع عودة الحياة”.