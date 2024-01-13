الحوثيّون يؤكدون مواصلة عملياتهم العسكرية ضد إسرائيل ومنع مرور سفنها

أكدت جماعة الحوثي اليمنية، السبت، أنها ستواصل عملياتها العسكرية ضد إسرائيل ومنع مرور سفنها في البحر الأحمر، متوعدة بأن “العدوان الأمريكي والبريطاني لن يمر دون عقاب”.

جاء ذلك في بيان صادر عن حكومة الحوثيين (غير معترف بها دوليا) نشرته وكالة أنباء “سبأ” التابعة للجماعة، وذلك بعد ساعات من تعرض العاصمة اليمنية صنعاء لغارات جديدة.

وقال البيان إن “العدوان الأمريكي والبريطاني السافر، الذي يأتي لدعم الكيان الصهيوني، لن يثني اليمن عن مواصلة عملياته العسكرية ضد العدو الإسرائيلي ومنع سفنه وبقية السفن المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة”.

وأضاف أن “هذا العدوان، الذي حتما لن يمر دون عقاب من قِبل قواتنا المسلحة، يوضح مدى التأثير الكبير لعمليات اليمن العسكرية ضد العدو الإسرائيلي ومنع مرور سفنه، وغيرها من الجنسيات الأخرى المحمّلة بالبضائع المتجهة إليه”.

وفجر السبت، جددت الولايات المتحدة شن عدد من الغارات على صنعاء، وذلك بعد يوم من هجمات نفذتها مع بريطانيا ضد أهداف في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وبعد هجمات الجمعة التي أوقعت خمسة قتلى و6 جرحى في صفوف “الحوثي”، توعدت الجماعة في بيان صادر عن مجلسها السياسي (أعلى سلطة سياسية)، أن جميع المصالح الأمريكية والبريطانية باتت “أهدافا مشروعة” لقواتها، ردا على “عدوانهم المباشر والمعلن” على اليمن.