احتياطات المغرب من الأصول الأجنبية ترتفع بأكثر من 6%

أخبار ليبيا 24

ارتفعتْ الاحتياطات الرسمية في المغرب مع حلول نهاية 2023 بنسبة 6.3 على أساس سنوي.

وبحسب البيانات الصادرة عن المركزي المغربي، سجلت الاحتياطات 36 مليار دولار، مشيرًا في أحدث بياناتٍ له أن قيمة الاحتياطات تكفي لضمان واردات السلع والخدمات لنحو 5 أشهر على الأقل.

من جهةٍ أخرى… سجل معدل التضخم المغربي تباطؤًا إلى 4.3% على أساس سنوي خلال شهر أكتوبر الماضي، من أصل 4.9 بالمئة خلال سبتمبر.

المندوبية السامية للتخطيط في المغرب؛ أكدت في بياناتٍ ارتفاع أسعار الغذاء، التي تعتبر المحرك الرئيسي للتضخم في المغرب بواقع 8.8% على أساس سنوي، بحسب المندوبية المغربية.

وفي الأثناء.. تفاقم عجز الموازنة المغربي منذ بداية العام وحتى شهر أكتوبر الماضي بنسبة 22.7 % على أساس سنوي