أخبار ليبيا 24

بلغ حجم الإنفاق العام لليبيا خلال 2023، 122.7 مليار دينار، وفق بيان لمصرف ليبيا المركزي.

ويشمل الإنفاق العام المرتبات والنفقات التسييرية والتنمية والدعم والترتيبات المالية الخاصة بكل من المؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء.

وعرض المصرف المركزي في بيانه حجم إنفاق المجالس الأربعة في ليبيا خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2023، وجاءت كالتالي:

-مجلس النواب: مليار و671 مليون ومئة و 41 ألف و 422 دينار.

-مجلس الدولة: 80 مليوناً و276 ألفاً و773 دينار.

-المجلس الرئاسي: 770 مليوناً و890 ألفاً و10 دينار.

-مجلس وزراء حكومة الوحدة: 3 مليارات و24 مليونًا و560 ألفًا و20 دينار.