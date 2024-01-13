إخلاء حي الجنين في البيضاء من سكانه نتيجة السيول

أخبار ليبيا 24

قام رجال مديرية أمن البيضاء، اليوم السبت، بإخلاء حي الجنين من سكانه، وذلك نتيجة لارتفاع منسوب مياه الأمطار، وفق ما ذكرت مديرية أمن البيضاء.

وقالت المديرية، في منشور على فيسبوك: “ارتفاع منسوب المياه بحي الجنين ورجال مديرية امن البيضاء يقومون بإخلاء المنازل”.

وأرفقت المديرية المنشور بمقطع فيديو يظهر جريان مياه الأمطار في حي الجنين.

وفي وقت سابق، ناشدت مديرية أمن البيضاء، المواطنين بعدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة نتيجة سوء حالة الطقس وتساقط الأمطار الغزيرة على مناطق الجبل الأخضر.

وطالبت المديرية المواطنين بتجنب أماكن السيول والأودية.

وتشهد مناطق شمال ليبيا، اليوم السبت، هطول أمطار متفرقة. وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية إن الأمطار تكون جيدة خاصة على مناطق الجبل الأخضر.

وأضاف المركز، أن الأمطار قد تتسبب في جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

وفي سبتمبر 2023 ضربت الفيضانات منطقة الجبل الأخضر من بينها البيضاء، ما تسبب في مقتل آلاف الأشخاص، أغلبهم في درنة.