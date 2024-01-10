مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط يناقش مع أعيان فزان تداعيات إغلاق حقل الشرارة النفطي

أخبار ليبيا 24

التقى، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، اليوم الثلاثاء، بأعيان منطقة فزان لمناقشة تداعيات الاعتصام الذي أدى لإعلان حالة القوة القاهرة في حقل الشرارة النفطي القريب من أوباري في الجنوب الليبي.

ويوم 07 يناير 2024 أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة بسبب توقف الإنتاج بحقل الشرارة النفطي.

وأوضحت المؤسسة في بيان أن إعلان حالة القوة القاهرة نتيجةً لإغلاق الحقل من قبل معتصمين.

وأضافت مؤسسة النفط، أن الإغلاق تسبب في توقف إمدادات النفط الخام من الحقل إلى ميناء الزاوية.

وأشارت المؤسسة الوطنية للنفط إلى أنه لا تزال المفاوضات جارية في محاولة لاستئناف الإنتاج في أقرب وقت ممكن.

وأعلن محتجون من فزان إغلاق حقل الشرارة بعد انتهاء مهلة الاستجابة لمطالبهم المتمثلة في ضعف الخدمات وانقطاع الوقود والغاز.

وحمّل المحتجون المؤسسة الوطنية للنفط والحكومات المسؤولية الكاملة في حال عدم تحقيق مطالبهم.

ويطالب المحتجون بتوفير الوقود ومشتقاته في فزان، وتفعيل قرار إنشاء مصفاة بالجنوب، وصيانة الطرق المتهالكة بمدن فزان.

كما يطالبون بتعيين الخريجين من أبناء المنطقة وإعادة هيكلة صندوق إعمار فزان، وإلغاء الاتفاق الموقع بين وزارة الصحة والمؤسسة الوطنية للنفط بخصوص مستشفى أوباري العام وإلزام المؤسسة بإنشاء مستشفى خاص بفزان.