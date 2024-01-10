شركة البريقة تجهز وحدة لتعبئة أسطوانات الغاز في مستودع الهاني النفطي 

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أكدت شركة البريقة لتسويق النفط أنها قامت بتجهيز وحدة لتعبئة أسطوانات الغاز في مستودع الهاني النفطي.

وقال الناطق باسم الشركة بحسب منصة “حكومتنا” :”إن الشركة بدأت في أعمال تنصيب وحدة التعبئة الفورية لأسطوانات غاز الطهي بمستودع الهاني النفطي”.

وأضاف المسلاتي، أن المستودع سيكون بقدرة إنتاجية تصل 4 آلاف أسطوانة يوميا؛ دعما لوحدة التعبئة الفورية بطريق المطار.

وأشار الناطق باسم الشركة إلى أن الطاقة الإنتاجية لمستودع طرابلس النفطي تصل إلى 24 ألف أسطوانة في اليوم.

وأوضح المسلاتي أن مستودع جنزور وزّع 670 ألف لتر من وقود الديزل على 39 محطة وقود في نطاق طرابلس الكبرى، خلال 24 ساعة الماضية.