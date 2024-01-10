النهر الصناعي يعتمد خطة تطوير الآبار وصيانة المدمر منها خلال العام الحالي

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اعتمد جهاز إدارة وتنفيذ مشروع النهر الصناعي خطة تطوير الآبار وصيانة المدمر منها خلال العام الحالي.

وأوضح الجهاز أنه من خلال هذه الخطة سيتم ضمان وصول المياه الصالحة للشرب لكافة المدن بمعدل استهداف يصل إلى 6.4 مليون متر مكعب لكامل منظومات النهر.

وأضاف الجهاز أن خطة رفع الإنتاجية تشمل حقل آبار السرير ومنظومة أجدابيا – طبرق وتأهيل خزان أجدابيا إلى جانب إنشاء منظومة غدامس – زوارة – الزاوية وتأهيل منظومة السدادة – القرضابية.

وذكر أن الإنتاج المستهدف في خطة تطوير منظومة الحساونة هو 1.5 مليون متر مكعب أي بزيادة أكثر من 350 ألف متر مكعب عن الإنتاج الحالي والبالغ 1.130 مليون متر معكب.

وأفاد جهاز إدارة وتنفيذ مشروع النهر، إن الإنتاج المستهدف من خلال تنفيذ منظومة الكفرة – تازربو سيبلغ 1.680 مليون متر مكعب.