العدد الأكبر من باكستان..الهجرة غير الشرعية أجدابيا يكشف أعداد المهاجرين الذين تم ترحيلهم خلال 2023 

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كشف جهاز الهجرة غير الشرعية فرع أجدابيا أن إجمالي المهاجرين غير الشرعيين الذين تم ترحيلهم عام 2023 بلغ 3827 مهاجرًا غير شرعي.

وأوضح الجهاز أن من بين هؤلاء المهاجرين 474 مهاجرًا من أرتريا، وعدد 2 من الكاميرون ومن مصر 271 مهاجرًا، ومن بنغلاديش 474 مهاجر، فلسطين 2، جنوب السودان 1.

وأضاف الجهاز أن العدد شمل كذلك 2 من مالي، وأثيوبيا 308 مهاجرين، والمغرب مهاجر واحد، والجزائر 3 مهاجرين، والسودان 199 مهاجر، وتشاد 593 مهاجر.

وأكد جهاز الهجرة غير الشرعية أجدابيا أنه تم ترحيل مهاجر واحد ألمانيا، ومن نيبال 4 مهاجرين، والصومال 228 مهاجر، ونيجيريا 52 مهاجر، والنيجر 6 مهاجرين، وباكستان 1130 مهاجر، وسوريا 71 مهاجر، وغانا 3 مهاجرين والهند مهاجرين اثنين.