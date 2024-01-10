العامة للاتصالات تطلق حملة لإزالة مقويات الإشارة للهاتف المحمول 

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أعلنت الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية، بدء حملة لإزالة مقويات الإشارة للهاتف المحمول غير المرخصة مطلع الأسبوع المقبل.

وأوضحت هيئة الاتصالات عبر حسابها على “فيسبوك” أن الحملة ستنطلق الإثنين المقبل، مؤكدة أن إزالة مقويات الإشارة لضررها على شبكات الاتصال.

وحذّرت الهيئة الجهات العامة والخاصة وجميع المواطنين، من استخدام أو شراء أجهزة معيدات الإشارة غير المعتمدة دون ترخيص.

وأكدت الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية، وجوب إزالتها قبل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأشارت إلى أن استخدامها بدون ترخيص يُعد مخالفة قانونية لما لها من أضرار على شبكات الاتصال وأدائها.