الرقابة الإدارية توقف ثلاث موظفين بمصرف الجمهورية فرع البريد في تهم تتعلق بالاختلاس 

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أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه، قرارًا بإيقاف ثلاثة موظفين بمصرف الجمهورية فرع البريد في تهم تتعلق باختلاس الأموال العامة.

وأوضحت الهيئة أن قرار الإيقاف جاء بناءً على التقرير المعد من فرع هيئة الرقابة الإدارية-طرابلس، بخصوص متابعته لأداء عمل مصرف الجمهورية- فرع البريد.

وأوضحت هيئة الرقابة الإدارية أن التقرير كشف وجود عملية اختلاس لأموال عامة باستعمال الطرق الاحتيالية، قام بها مساعد مدير المصرف، رئيس قسم المرابحة بالمصرف، وموظف بقسم الحسابات الجارية بالمصرف.