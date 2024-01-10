الدبيبة يؤكد التزام حكومة الوحدة بعلاج مرضى الأورام بالداخل والخارج

أخبار ليبيا 24

أكد رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة التزام الحكومة بعلاج مرضى الأورام داخل ليبيا وخارجها.

وقال الدبيبة إن الحكومة تسعى لتدريب الكوادر الوطنية والاستعانة بالخبرات العالمية لتوطين علاج الأورام ضمن خطة في توطين العلاج.

وأضاف أنه تمت المطالبة بحصر كافة مرضى الأورام على مستوى ليبيا وتوفير البيانات تحت مظلة واحدة.

وقال إن على المراكز المعنية بعلاج الأورام توطين العلاج في الداخل وتوفير كافة الأدوية لكل مريض بدقة عالية.

وشدد الدبيبة على توفير الجرعات الدوائية بشكل سلس ودقيق، تحت متابعة أطباء مختصين وإنهاء معاناة المرضى.

ودعا إلى تنسيق العمل بين مراكز علاج الأورام لضمان توزيع الحالات عليها وتوفير العناية الطبية والعلاجية اللازمة لقاصديها.