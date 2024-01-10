الأرصاد الجوية: طقس يميل للاستقرار على معظم مناطق البلاد 

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الاربعاء أن يميل الطقس للاستقرار على معظم مناطق البلاد.

وأشار المركز إلى أن هناك احتمالية لسقوط أمطار خفيفة نهار اليوم على المناطق الممتدة من سرت إلى طبرق.

وأفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية أن السحب الممطرة ستنقشع من مساء اليوم مع استقرار للطقس على كامل مناطق البلاد، مع احتمال ظهور ضباب اخر الليلة والصباح الباكر ليوم الغد على مناطق الخليج.

وذكر أنه من المتوقع أن تتأثر مناطق شمال ليبيا بمنخفض جوى سطحي وكتلة هوائية باردة بداية من مساء يوم الجمعة مع سقوط أمطار متفرقة ومن المتوقع أن تكون جيدة على مناطق الشمال الشرقي يصحبها خلايا رعدية.