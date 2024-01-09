منخفض جوى سطحي وكتلة هوائية باردة بداية من الجمعة المقبلة

أخبار ليبيا 24

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية نشرة الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا هذا اليوم الثلاثاء، وخلال اليومين القادمين.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية الى سقوط أمطار متفرقة من حين لأخر هذا اليوم على بعض مناطق الشمال خاصة الشمال الشرقي.

ولفت المركز الوطني للأرصاد الجوية أن فرصة لسقوط أمطار متفرقة اليوم على بعض مناطق شمال ليبيا الممتدة (من طرابلس حتى سرت والدواخل –ومناطق الشمال الشرقي) وتقل فاعليتها بعد ظهر اليوم على مناطق الشمال الغربي، وتكون الفرصة أفضل على مناطق الشرق خاصة على مناطق الجبل الأخضر تصحبها خلايا من السحب الرعدية مع نشاط للرياح الشمالية الغربية.

ومن المتوقع أن تتأثر مناطق شمال ليبيا بمنخفض جوى سطحي وكتلة هوائية باردة بداية من يوم الجمعة يتخللها أمطار متفرقة.

راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة، حالة السماء سقوط أمطار متفرقة هذا اليوم على بعض المناطق خاصة الممتدة من (طرابلس حتى سرت)، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة نشطة نسبياً بداية هذا اليوم على المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق ما بين (12-17)مْ.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد، حالة السماء فرصة لسقوط أمطار متفرقة على معظم المناطق خاصةً على الجبل الأخضر يصحبها خلايا رعدية، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة على مناطق الخليج بينما تكون نشطة على المناطق الساحلية ، تقل سرعتها تدريجياً من يوم الغد، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق ما بين (13–18)مْ.

الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحماده، وحالة السماء ظهور بعض السحب العالية من حين لآخر، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (16–20)مْ.

الواحات – السرير- تازربو- الكفرة، حالة السماء ظهور بعض السحب العابرة، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (20–24)مْ، وتسجل انخفاض يوم الغد.