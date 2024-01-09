مصر تبحث تقنين أعداد المقيمين على أراضيها

9 يناير، 2024 10:07 م
0 0
TOPSHOT - Commuters are seen in a traffic jam on a street after the government eased a nationwide lockdown imposed as a preventive measure against the COVID-19 coronavirus, in Karachi on May 18, 2020. (Photo by Asif HASSAN / AFP) (Photo by ASIF HASSAN/AFP via Getty Images)

أخبار ليبيا 24

أجرت السُلطات المصرية حصرًا تنظميًا بهدف دراسة أوضاع المقيمين داخل البلاد وتأثيره على الاقتصاد.

وبحسب رئاسة الوزراء، فآن «الحكومة تعتزم إصدار بطاقة هوية من وزارة الداخلية لتقنين أوضاع الأجانب المقيمين في البلاد؛ بما سيُسهم في تدقيق أوضاع المقيمين» وفق بيان الرئاسة.

وفيما سبق… كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أنه مع حلول الأول من يناير 2024.. بلغ عدد سكان مصر105.858 مليون نسمة، أي بزيادةٍ قدرها 1.463 مليون نسمة عن تعداد أول يناير 2023.

وفي سياقٍ منفصل.. بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ومحافظ البنك المركزي المصري؛ الأوضاع الاقتصادية العالمية وتأثيرها وانعكاساتها على الاقتصاد المصري.

9 يناير، 2024 10:07 م
0 0

المزيد من الأخبار

القريو لوكالتنا: مؤسسة الاستثمار تبحث توحيد إدارات المخاصر والمراجعة والامتثال

9 يناير، 2024 9:56 م

بن قدارة: مؤسسة النفط تولى اهتماما كبيرا باستقرار الإنتاج والوصول به إلى المستهدف

9 يناير، 2024 9:55 م

بدء المعالجة المرحلية لارتفاع منسوب المياه في منطقة رماية المنطرحة في زليتن

9 يناير، 2024 8:55 م

اسماعيل هنية: إسرائيل فشلت بتحقيق أهدافها بغزة رغم “حرب الإبادة”

9 يناير، 2024 8:50 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى