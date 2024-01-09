مصر تبحث تقنين أعداد المقيمين على أراضيها

أخبار ليبيا 24

أجرت السُلطات المصرية حصرًا تنظميًا بهدف دراسة أوضاع المقيمين داخل البلاد وتأثيره على الاقتصاد.

وبحسب رئاسة الوزراء، فآن «الحكومة تعتزم إصدار بطاقة هوية من وزارة الداخلية لتقنين أوضاع الأجانب المقيمين في البلاد؛ بما سيُسهم في تدقيق أوضاع المقيمين» وفق بيان الرئاسة.

وفيما سبق… كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أنه مع حلول الأول من يناير 2024.. بلغ عدد سكان مصر105.858 مليون نسمة، أي بزيادةٍ قدرها 1.463 مليون نسمة عن تعداد أول يناير 2023.

وفي سياقٍ منفصل.. بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ومحافظ البنك المركزي المصري؛ الأوضاع الاقتصادية العالمية وتأثيرها وانعكاساتها على الاقتصاد المصري.