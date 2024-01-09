مجلس النواب يوافق على دعوة محافظ المصرف المركزي لتقديم إحاطة عن السياسة النقدية

أخبار ليبيا 24

وافق، مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على الطلب المقدم من عدد من النواب بدعوة محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، لتقديم إحاطة للمجلس عن السياسية النقدية المتخذة من المصرف المركزي لمواجهة الظروف الاقتصادية.

جاء ذلك، خلال عقد المجلس جلسته الرسمية الثانية لهذا العام 2024، برئاسة المستشار عقيلة صالح، وبحضور نائبيه الأول فوزي النويري، والثاني مصباح دومة.

وقال، المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن المجلس صوّت بالموافقة على الطلب المقدم من عدد من النواب بدعوة محافظ مصرف ليبيا المركزي لتقديم إحاطة للمجلس عن السياسية النقدية المتخذة من المصرف المركزي لمواجهة الظروف الاقتصادية.

يأتي ذلك بينما أعلن مصرف ليبيا المركزي، الأحد، أن إجمالي الإنفاق العام للدولة بلغ 122.7 مليار دينار خلال العام 2023.

ويشمل الإنفاق العام المرتبات والنفقات التسييرية والتنمية والدعم والترتيبات المالية الخاصة بكل من المؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء.