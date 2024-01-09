مجلس النواب يوافق على تخصيص 500 مليون دينار لإعمار المناطق المتضررة بغرب ليبيا

9 يناير، 2024 10:33 م
0 3

أخبار ليبيا 24

وافق مجلس النواب الليبي، اليوم الثلاثاء، بالإجماع على الطلب المقدم من عدد من النواب بتخصيص مبلغ 500 مليون دينار ليبي لإعادة إعمار المدن المتضررة بالمنطقة الغربية.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن المجلس وافق على إحالة المبلغ للجنة إعادة الإعمار والاستقرار، لتتولى التنفيذ والإشراف على إعادة الإعمار بالمنطقة الغربية، ومخاطبة رئيس الحكومة الليبية ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار بتنفيذ المخصص.

جاء ذلك، خلال عقد المجلس جلسته الرسمية الثانية لهذا العام 2024، برئاسة المستشار عقيلة صالح، وبحضور نائبيه الأول فوزي النويري، والثاني مصباح دومة.

الوسوم
9 يناير، 2024 10:33 م
0 3

المزيد من الأخبار

رئيس الإمارات يبحث مع رئيس وزراء الهند العلاقات الثنائية

9 يناير، 2024 10:14 م

توقعات بنمو الاقتصاد العالمي بـ22 بالمئة في 2024

9 يناير، 2024 10:08 م

مصر تبحث تقنين أعداد المقيمين على أراضيها

9 يناير، 2024 10:07 م

القريو لوكالتنا: مؤسسة الاستثمار تبحث توحيد إدارات المخاصر والمراجعة والامتثال

9 يناير، 2024 9:56 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى