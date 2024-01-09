مجلس النواب يوافق على تخصيص 500 مليون دينار لإعمار المناطق المتضررة بغرب ليبيا

أخبار ليبيا 24

وافق مجلس النواب الليبي، اليوم الثلاثاء، بالإجماع على الطلب المقدم من عدد من النواب بتخصيص مبلغ 500 مليون دينار ليبي لإعادة إعمار المدن المتضررة بالمنطقة الغربية.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن المجلس وافق على إحالة المبلغ للجنة إعادة الإعمار والاستقرار، لتتولى التنفيذ والإشراف على إعادة الإعمار بالمنطقة الغربية، ومخاطبة رئيس الحكومة الليبية ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار بتنفيذ المخصص.

جاء ذلك، خلال عقد المجلس جلسته الرسمية الثانية لهذا العام 2024، برئاسة المستشار عقيلة صالح، وبحضور نائبيه الأول فوزي النويري، والثاني مصباح دومة.