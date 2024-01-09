مجلس النواب الليبي يقر قانون حد السحر والشعوذة

أخبار ليبيا 24

أقرّ، مجلس النواب الليبي، اليوم الثلاثاء، بالإجماع على مشروع قانون حد السحر والشعوذة، مع الأخذ بملاحظات أعضاء المجلس.

جاء ذلك، خلال عقد المجلس جلسته الرسمية الثانية لهذا العام 2024، برئاسة المستشار عقيلة صالح، وبحضور نائبيه الأول فوزي النويري، والثاني مصباح دومة.

وقال، المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، في تصريح، إن المجلس ناقش مشروع قانون حد السحر والشعوذة؛ وأقرّ القانون بالإجماع، مع الأخذ بملاحظات السادة أعضاء المجلس.

وأضاف المتحدث، أن المجلس صوّت بالإجماع على تعديل القانون رقم 06 لسنة 2015م بشأن العفو العام.

وقال بليحق، إن المجلس وافق على الطلب المقدم من عدد من النواب بدعوة محافظ مصرف ليبيا المركزي، لتقديم إحاطة للمجلس عن السياسية النقدية، المتخذة من المصرف المركزي لمواجهة الظروف الاقتصادية.

وأضاف المتحدث، أن مجلس النواب صوّت كذلك بالإجماع على الطلب المقدم من عدد من النواب بتخصيص مبلغ 500 مليون دينار ليبي لإعادة إعمار المدن المتضررة بالمنطقة الغربية، وإحالة المبلغ للجنة إعادة الإعمار والاستقرار لتتولى التنفيذ والإشراف على إعادة الإعمار بالمنطقة الغربية، ومخاطبة رئيس الحكومة الليبية ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار بتنفيذ المخصص.