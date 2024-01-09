قادربوه يبحث مع الحراري ملف مرضى الأورام وآلية توفير الأدوية لهم

أخبار ليبيا 24

بحث رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه مع رئيس جهاز الأمن الداخلي، رئيس اللجنة الأمنية الفنية المكلفة بمتابعة قطاع الصحة، لطفي الحراري آخر تطورات أعمال اللجنة المتعلقة بمتابعة ملف مرضى الأورام والخدمات .

وناقش الجانبان، خلال لقاء قادربوه والحراري، الإجراءات الفنية المتعلقة بتوفير هذه الأدوية بالكميات المطلوبة، وموضوع الأدوية منتهية الصلاحية بسبب مشكلة في توريدها وسبل تلافي ذلك، من خلال الالتزام بتنفيذ الآلية الصحيحة أثناء عملية التوريد والتخزين والتوزيع.

وتم مناقشة موضوع إكمال المرضى لعلاجهم بالخارج، بالوصول إلى آلية ممكنة مع مصرف ليبيا المركزي لإحالة المخصصات المالية للجهات المعنية.

وتم الاتفاق، خلال الاجتماع على مخاطبة رئاسة الوزراء بشأن إعادة هيكلة وتنظيم وزارة الصحة من ناحية تكليف مدراء للمستشفيات.

وخلص الاجتماع، إلى أن مهمة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير وتوريد أدوية الأورام ستقوم به الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان، التابعة لديوان مجلس الوزراء.

وشدد قادربوه، على ضرورة وصول الدواء لكل مواطن ليبي حتى يمكن خلق منظومة صحية تلائم دولتنا. لافتا: أن هيئة الرقابة الإدارية وفقا لقانون إنشائها، ستعمل على متابعة كافة الإجراءات المتعلقة بهذا الملف وتصويب الأخطاء المحتمل حدوثها.