عقيلة صالح يطلع على سير العمل في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد 

9 يناير، 2024 4:30 م
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أخبارليبيا24 

اطلع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اليوم الثلاثاء، سير العمل في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. 

واستعرض صالح خلال لقائه رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اجديد معتوق اجديد، والوفد المرافق لهُ بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي المشاكل والصعوبات التي تواجه عمل الهيئة. 

يشار إلى أن الوفد ضم مدير الإدارة العامة للمتابعة ومدير إدارة متابعة القطاع الخاص ومدير إدارة متابعة القطاع المالي، ومديري فروع الهيئة بمدن زوارة، والزنتان، والزاوية، ومصراتة، والخمس، وترهونة، وبني وليد. 

9 يناير، 2024 4:30 م
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