رصد أكثر من 45 ألف ازدواج وظيفي خلال 2023

أخبار ليبيا 24

قالت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، إنه تم رصد 45 ألفا و124 ازدواجا وظيفيا في عموم البلاد خلال العام 2023.

ونشرت الوزارة عبر صفحتها على فيسبوك، نتائج مطابقة الازدواج الوظيفي والحملات التفتيشية للعام 2023.

ووفقا لبيان الوزارة، بلغ عدد البيانات التي تحققت منها الحملات التفتيشية 338 ألفا و962 ملفا، شملت 206 مكاتب بالجهاز الإداري والشركات والقطاع الخاص.

وأشارت الوزارة إلى تقدم 22 ألفا و675 موظفا لتسوية الازدواج الوظيفي، بينما بلغت الإيقافات 19 ألفا و124 موظفا، لافتة إلى إحالة جميع الاستقالات إلى وزارة المالية.

وأوضحت أن إجمالي مواقع العمل التي جرى زيارتها في مختلف البلديات بلغ 1902 موقع.