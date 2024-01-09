رئيس الإمارات يبحث مع رئيس وزراء الهند العلاقات الثنائية

بحث الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، الثلاثاء، مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها، مؤكدا الحرص على توسيع آفاقها.

جاء ذلك وفق تغريدة الرئيس الإماراتي عبر منصة “إكس”، بعد وصوله إلى الهند في زيارة عمل غير محددة المدة، حيث كان مودي في مقدمة مستقبليه.

وقال ابن زايد: “سعدت بلقاء ناريندرا مودي في الهند، حيث بحثنا مختلف أوجه العلاقات الثنائية، وسبل دعمها لمصلحة التنمية والازدهار لشعبي البلدين”.

وأكد أن “العلاقات الإماراتية الهندية، نموذج للعلاقات التنموية المتطورة، ونحن حريصون على استثمار كل الفرص المتاحة لتعزيزها وتوسيع آفاقها”.

وفي وقت سابق الثلاثاء، وصل ابن زايد إلى الهند في زيارة عمل، وفق وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، التي قالت إن الرئيس الإماراتي بحث أيضا في وقت سابق الثلاثاء، مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، في العاصمة باكو التي وصلها ابن زايد الاثنين، علاقات التعاون بين البلدين وفرص تعزيزها وتوسيع آفاقها إلى مجالات أرحب، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين.