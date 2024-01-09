توقعات بنمو الاقتصاد العالمي بـ22 بالمئة في 2024

9 يناير، 2024 10:08 م
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أخبار ليبيا 24

توقع البنك الدولي نمو الاقتصاد العالمي بما نسبتهُ 2.4% خلال العام الحالي.

وأشار البنك في تقريره السنوي إلى توقعاته بأن يحقق الاقتصاد العالمي نموًا خلال الـ5 سنوات (2020 – 2024) بـ2.2 بالمئة، وهي أقل نسبة نمو منذ (1990-1994) وفق بيانات البنك الدولي.

وفيما سبق.. كشف البنك الدولي، ضمن تقرير جديد عن «التنمية في العالم 2023: المهاجرون واللاجئون والمجتمعات»، أن إدارة الهجرة ومعالجتها سيساعدان في تعزيز النمو الاقتصادي العالمي ويدعمان رخاء المواطنين بكافة فئاتهم الاجتماعية.

البنك الدولي لفت في دراسته إلى ارتفاع نسبة المسنين بين سكان مختلف بلدان العالم بوتيرة غير مسبوقة، مما يزيد من اعتماد العديد من البلدان على الهجرة حتى تتمكن من تحقيق نمو طويل الأجل، وهو ما يمثل فرصة جيدة لتحسين دور الهجرة في خدمة الاقتصادات والناس.

9 يناير، 2024 10:08 م
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