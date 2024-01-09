تعزيزاً لمشروع التوحيد..لجنة استكمال إجراءات توحيد المركزي تعقد اجتماعها الثالث 

9 يناير، 2024 2:49 م
0 0

أخبارليبيا24 

عقدت لجنة استكمال إجراءات توحيد مصرف ليبيا المركزي اجتماعها الثالث برئاسة محافظ المركزي الصديق الكبير. 

وأوضح المصرف أن الاجتماع عقد الأحد الماضي بحضور مدراء الإدارات المعنية من مصرف ليبيا المركزي طرابلس وبنغازي. 

وأشار مصر ليبيا المركزي إلى أن هذا الاجتماع يأتي تعزيزاً لمشروع التوحيد، الذي تُوج بتوحيد إدارتي البحوث والإحصاء ووحدة المعلومات المالية. 

 ولفت إلى أنه جاء بعد استكمال عملية توحيد إدارتي الرقابة على المصارف والنقد، كما تم الاتفاق على خارطة طريق عمل اللجنة لسنة 2024. 

9 يناير، 2024 2:49 م
0 0

المزيد من الأخبار

الطبلقي تستبعد وجود انفراج قريب في الأزمة السياسة في البلاد

9 يناير، 2024 2:03 م

رصد أكثر من 45 ألف ازدواج وظيفي خلال 2023

9 يناير، 2024 1:01 م

تعرف على ترتيب ليبيا في احتياطيات النفط لعام 2023

9 يناير، 2024 12:48 م

الدبيبة يؤكد على ضرورة تقديم بدائل الدعم وتوضيحها للمواطنين

9 يناير، 2024 12:32 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى