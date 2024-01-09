تعزيزاً لمشروع التوحيد..لجنة استكمال إجراءات توحيد المركزي تعقد اجتماعها الثالث 

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عقدت لجنة استكمال إجراءات توحيد مصرف ليبيا المركزي اجتماعها الثالث برئاسة محافظ المركزي الصديق الكبير.

وأوضح المصرف أن الاجتماع عقد الأحد الماضي بحضور مدراء الإدارات المعنية من مصرف ليبيا المركزي طرابلس وبنغازي.

وأشار مصر ليبيا المركزي إلى أن هذا الاجتماع يأتي تعزيزاً لمشروع التوحيد، الذي تُوج بتوحيد إدارتي البحوث والإحصاء ووحدة المعلومات المالية.

ولفت إلى أنه جاء بعد استكمال عملية توحيد إدارتي الرقابة على المصارف والنقد، كما تم الاتفاق على خارطة طريق عمل اللجنة لسنة 2024.