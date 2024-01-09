بن قدارة: مؤسسة النفط تولى اهتماما كبيرا باستقرار الإنتاج والوصول به إلى المستهدف

،أخبار ليبيا 24

أكد، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، الثلاثاء، أن مؤسسة النفط تولى اهتماما كبيرا هذه الفترة باستقرار الإنتاج والوصول به إلى المستهدف.

وتهدف المؤسسة الوطنية للنفط إلى الوصول بإنتاج النفط الليبي، إلى مليوني برميل يوميا.

وجاء تأكيد بن قدارة خلال أعمال اجتماعات الجمعية العمومية للمؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها للعام 2023 وكانت البداية باجتماع شركة الخليج العربي للنفط.

وقال بن قدارة، إن المؤسسة الوطنية للنفط مازالت تؤدي دورها بكل حيادية، بالرغم من الصعوبات التي تواجهنا.

وأضاف، أن المؤسسة تسعى بالتعاون مع الحكومة، إلى تغيير طريقة تمويلها، بطريقة الخصم المباشر من الإيرادات.

وأكد بن قدارة على ضرورة الاهتمام بتوفير بيئة عمل آمنة ومناسبة للعاملين والتركيز على المحافظة على البيئة والمحيط من التلوث في مناطق عمليات المؤسسة وما حولها.