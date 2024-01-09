بدء المعالجة المرحلية لارتفاع منسوب المياه في منطقة رماية المنطرحة في زليتن

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بدأت الفرق المتخصصة التابعة لشركة العامة لخدمات النظافة مصراتة في المعالجة المرحلية لارتفاع منسوب المياه في منطقة رماية المنطرحة في زليتن.

جاء ذلك بناءً على تعليمات وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة، بخصوص تدارك الوضع البيئي في مدينة زليتن.

وبناء على التعليمات تمّ تنسيق الجهود مع كل من الجهات المعنية وتشكيل لجنة من المجلس البلدي زليتن والشركة العامة لخدمات النظافة مصراتة وشركة المياه والصرف الصحي والإصحاح البيئي.

وبدأت تلك الجهات على الفور المعالجة المرحلية لارتفاع منسوب المياه في منطقة رماية المنطرحة ببلدية زليتن.