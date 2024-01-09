بايدن يرشح الدبلوماسية “جينيفر جافيتو” سفيرة فوق العادة لدى ليبيا

9 يناير، 2024 10:04 ص
0 1

أخبار ليبيا 24

قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن عن نيته ترشيح الدبلوماسية الأمريكية جينيفر جافيتو لمنصب سفيرة فوق العادة ومفوضة لدى دولة ليبيا.

وجنيفر جافيتو، هي عضو محترف في الخدمة الخارجية العليا، فئة وزير مستشار، وشغلت مؤخراً منصب نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون العراق وإيران والصحافة والدبلوماسية العامة.

وقبل توليها هذا المنصب، عملت كوزيرة مستشارة للشؤون السياسية في سفارة الولايات المتحدة في لندن، وقبل ذلك كانت القنصل العام للولايات المتحدة في ميونيخ، ألمانيا.

كما شغلت جافيتو، المتخصصة في شؤون الشرق عدة مناصب في السابق، حيث كانت نائب المسؤول الرئيسي في القنصلية الأمريكية العامة في دبي، ومدير شؤون سوريا ولبنان ضمن طاقم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض؛ ونائب مدير مكتب شؤون المغرب العربي في مكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية؛ مسؤول مكتب ليبيا؛ ورئيس القسم الاقتصادي والتجاري في سفارة الولايات المتحدة في بيروت، لبنان.

وكانت جافيتو، رئيسة القسم السياسي في القنصلية الأمريكية العامة في القدس ومستشارة السياسة الخارجية لمدير الخطط والسياسات في القيادة الأمريكية الإفريقية .

9 يناير، 2024 10:04 ص
0 1

المزيد من الأخبار

بعد هروبها في وقت سابق..ضبط تشادية زورت جواز سفر ورقم وطني مواطنة ليبية متوفية 

8 يناير، 2024 11:08 م

مواطنة ليبية تناشد الدبيبة توفير ممر آمن لها ولأبنائها للخروج من غزة 

8 يناير، 2024 10:32 م

استخراج 101 جثمان دفنت بشكل جماعي في مقبرة مرتوبة من ضحايا فيضانات درنة 

8 يناير، 2024 9:46 م

الثانية في يناير..ميناء الحريقة النفطي في طبرق يستقبل ناقلة نفطية 

8 يناير، 2024 9:22 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى