بايدن يرشح الدبلوماسية “جينيفر جافيتو” سفيرة فوق العادة لدى ليبيا

أخبار ليبيا 24

قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن عن نيته ترشيح الدبلوماسية الأمريكية جينيفر جافيتو لمنصب سفيرة فوق العادة ومفوضة لدى دولة ليبيا.

وجنيفر جافيتو، هي عضو محترف في الخدمة الخارجية العليا، فئة وزير مستشار، وشغلت مؤخراً منصب نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون العراق وإيران والصحافة والدبلوماسية العامة.

وقبل توليها هذا المنصب، عملت كوزيرة مستشارة للشؤون السياسية في سفارة الولايات المتحدة في لندن، وقبل ذلك كانت القنصل العام للولايات المتحدة في ميونيخ، ألمانيا.

كما شغلت جافيتو، المتخصصة في شؤون الشرق عدة مناصب في السابق، حيث كانت نائب المسؤول الرئيسي في القنصلية الأمريكية العامة في دبي، ومدير شؤون سوريا ولبنان ضمن طاقم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض؛ ونائب مدير مكتب شؤون المغرب العربي في مكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية؛ مسؤول مكتب ليبيا؛ ورئيس القسم الاقتصادي والتجاري في سفارة الولايات المتحدة في بيروت، لبنان.

وكانت جافيتو، رئيسة القسم السياسي في القنصلية الأمريكية العامة في القدس ومستشارة السياسة الخارجية لمدير الخطط والسياسات في القيادة الأمريكية الإفريقية .