الكيلاني تطالب بصرف المنح المقررة لنازحي درنة في أسرع وقت 

9 يناير، 2024 5:30 م
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أخبارليبيا24 

طالبت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني اليوم الثلااثاء بضرورة صرف المنح المقررة لنازحي مدينة درنة في أسرع وقت. 

وأضافت الكيلاني بعد لقائها مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية والمراقب المالي العام ورئيس لجنة النازحين بالوزارة أن صرف المنح سيتم بعد تجهيز البيانات الخاصة بالنازحين من قبل اللجنة المختصة. 

وأوضحت الوزيرة أن صرف المنح المقررة لنازحي مدينة درنة يأتي تنفيذا للإجراءات التي اتخذتها الحكومة دعما للنازحين. 

وأكدت الكيلاني أن الوزارة قدمت للنازحين الاحتياجات المطلوبة فور وقوع الكارثة، لافتة إلى أن فريق الدعم النفسي والاجتماعي قدم الدعم للنازحين خاصة الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة. 

9 يناير، 2024 5:30 م
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