القريو لوكالتنا: مؤسسة الاستثمار تبحث توحيد إدارات المخاصر والمراجعة والامتثال

أخبار ليبيا 24

أوضح مستشار شؤون الاعلام بالمؤسسة الليبية للاستثمار لؤي القريو أن المؤسسة عقدت «الملتقى الأول لإدارات المخاطر والمراجعة والامتثال، والهادف إلى توحيد صفوف الدفاع الثلاث والمتمثلة في المراجعة والمخاطر والامتثال بالمؤسسة لضمان حمايتها من كافة المخاطر المحتملة».

وقال القريو في تصريح لوكالة أخبار ليبيا 24، إن «شريك المؤسسة والمراجع الخارجي والمتمثل في شركة إرنست أند يونغ (EY) قدمت إحاطة حول الوضع العام للمؤسسة استنادًا إلى القوائم المالية التي نجحت المؤسسة في إنهاء إعدادها في وقت سابق» حسب قوله.

وحضر المُلتقى رئيس مجلس الإدارة و المدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود وأعضاء مجلس الإدارة و رؤساء مجالس الإدارة والمدراء العامون للشركات التابعة للمؤسسة ومدراء مكاتب المراجعة والمخاطر والامتثال فيها.