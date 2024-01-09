الطبلقي تستبعد وجود انفراج قريب في الأزمة السياسة في البلاد

أخبار ليبيا 24

أكدت عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي أنه من المقرر عقد جلسة للنواب اليوم الثلاثاء وأول بنود جدول أعمالها مناقشة قانون السحر والشعوذة.

وعلق مجلس النواب جلسته الرسمية التي عقدها بمقره في مدينة بنغازي أمس الإثنين إلى اليوم الثلاثاء، وذلك بعد مناقشة مشروعي قانون المصالحة الوطنية، وقرر إحالته إلى لجنة العدل والمصالحة الوطنية بالمجلس لدراسته، وتقديم رأيه في مشروع القانون.

واستبعدت الطبلقي، – في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24 – وجود انفراج قريب في الأزمة السياسة في البلاد، أو إجراء الانتخابات في ظل الأوضاع الأمنية الراهنة للبلاد.

وقال الطبلقي، في تصريح لأخبار ليبيا 24، إن الأمر يحتاج إلى وقت طويل قد يصل لأكثر من سنة.

وقالت الطبلقي، في تصريحات سابقة لوكالة أخبار ليبيا 24، إن “أزمة ليبيا أمنية، وفي ظل انتشار السلاح ووجود كتائب مسلحة، وقواعد أجنبية على أرض الوطن، لن تكون الأرضية صالحة لأي شيء، لا انتخابات، ولا توحيد مؤسسات ولا تطبيق القانون ولا القضاء على الفساد”.

وأضافت، “إذا كان المجتمع الدولي يريد مساعدة ليبيا؛ فعلى الدول المتدخلة في الشأن الليبي، تطبيق بنود اتفاق جنيف”.

وأكدت الطبلقي، أن حل الأزمة الليبية لابد أن يكون ليبيًا ومن داخل البلاد، وبرعاية الأمم المتحدة، دون أي تدخل أجنبي، قد يزيد من تفاقم الأزمة.