الدبيبة يؤكد على ضرورة تطوير التعاون بين مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية 

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أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، على ضرورة تطوير التعاون بين مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية.

وركز الدبيبة خلال كلمته في احتفالية تخريج الدفعة الأولى لكلية القيادة والأركان التابعة لرئاسة الأركان على أهمية رفع كفاءة المنتسبين للمؤسسة العسكرية.

وأشار رئيس الحكومة إلى انطلاق مسيرة البناء والإعمار في كل المدن والمناطق، وفي كل المجالات، لافتا إلى بناء كوادر المؤسسة العسكرية من خلال تخريج الدفعة الأولى لكلية القيادة والأركان وحصولهم على درجة الماجستير.

ومن جهته، أشاد رئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد، بالتعاون المثمر بين أكاديمية الدراسات العليا وكلية القيادة والأركان الذي تُجنى ثماره اليوم بتخريج الدفعة الأولى التي ستساهم في بناء المؤسسة العسكرية وفق ضوابط علمية.