اقعيم يأذن بإطلاق حملة مرورية واسعة النطاق تتضمّن عقوبات صارمة 

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أعطى وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم، الإذن بإطلاق حملة مرورية واسعة النطاق في مدينة بنغازي، تتضمّن عقوباتٍ صارمة.

وأكد اقعيم خلال اجتماعه مع مدير أمن بنغازي ومُديري إدارات شؤون المرور والشؤون الفنية والتفتيش والمتابعة وفرع الدعم المركزي بنغازي، أن تستهدف المخالفين من سائقي المركبات الآلية، خاصة عدم تركيب اللوحات المعدنية.

وأوضح وكيل وزارة الداخلية أنه سيتم خلال الحملة؛ إقرار العقوبات المنصوص عليها قانونًا، ضد المُخالفين استنادًا على القانون رقم (11) لسنة 1984م بشأن المرور على الطرقات العامة وتعديلاته.

ولفت إلى أنه بحسب القانون فسيتم الحجز الإداري لمدة 15 يومًا وغرامة مالية بقيمة 100 دينار، للمركبات المُخالفة، علاوة على دفع رسوم أرضية بقيمة 5 دنانير يوميًا.

وأفاد اقعيم أن المخالفات ستكون في هذه الحملة الموسّعة، عن طريق قسم المرور والتراخيص بحضور عضوٍ يُمثّله، بإسنادٍ من جهاز دعم المديريات وإدارة الدعم المركزي.

وأكد أن الإفراج عن المركبات المحجوزة يعتمد من ثلاث جهات هي المرور- جهاز دعم المديريات- إدارة الدعم المركزي.