اسماعيل هنية: إسرائيل فشلت بتحقيق أهدافها بغزة رغم “حرب الإبادة”

قال رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية، الثلاثاء إن إسرائيل “فشلت في تحقيق أي من أهدافها” في الحرب على قطاع غزة، رغم “التدمير وحرب الإبادة”.

جاء ذلك في كلمة ألقاها هنية في أعمال الدورة السادسة لاجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في العاصمة القطرية الدوحة التي انطلقت السبت.

وأفاد هنية بأن “الأهداف المعلنة للحرب على غزة هي القضاء على حركة حماس واسترداد الأسرى، وتنفيذ خطة التهجير، وإن العدو رغم التدمير والمجازر وحرب الإبادة، فشل في تحقيق أي هدف من أهدافه”.

وأردف: “بعد 100 يوم فشلت الاستخبارات الصهيونية وحليفتها الغربية (في إشارة إلى الولايات المتحدة) وطائرات مسيرة تحلق فوق غزة، في تحرير أسير واحد على قيد الحياة من قطاع غزة”.

وتقدر إسرائيل وجود حوالي “137 رهينة ما زالوا محتجزين في قطاع غزة”، وفق تقارير إعلامية متطابقة، وتصريحات مسؤولين إسرائيليين.

وزاد هنية: “الطريقة الوحيدة لخروج الأسرى الصهاينة أحياء من غزة، هي الإفراج عن كل أسرانا في سجون الاحتلال”.

وبخصوص ما يحدث في الضفة الغربية قال إن “ما يجري فيها خطير وكبير، والعدو ينكل بأهلها وقد ارتقى قرابة 350 شهيدا منذ بداية عملية طوفان الأقصى (7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي)”.

وبحسب معطيات فلسطينية رسمية، ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين بالضفة الغربية إلى 340 منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر.