أهالي أسرى إسرائيليين يحاولون منع إدخال مساعدات إنسانية لغزة

حاول أهالي أسرى إسرائيليين، الثلاثاء، منع إدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر “كرم أبو سالم” قبل أن تمنعهم الشرطة.

وقالت صحيفة “هآرتس” العبرية إن “الشرطة الإسرائيلية اعترضت قافلة أهالي الرهائن، التي هددت بإغلاق معبر كرم أبو سالم الحدودي (جنوب)”.

وأضافت: “كانت القافلة التي بدأتها عائلة الرهينة الإسرائيلي عمر فينكرت وعائلات أخرى، تهدف إلى منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة مطالبة بأن تكون مشروطة بالإفراج عن الرهائن”.

من جهتها، قالت هيئة البث الإسرائيلية: “انتهت محاولة إغلاق معبر كرم أبو سالم من قبل أهالي المختطفين”.

وأضافت: “قالت العائلات إنها تعتزم مواصلة الوصول إلى معبر كرم أبو سالم خلال الأيام القليلة المقبلة حتى تنجح في منع وصول الشاحنات التي تحمل المساعدات الإنسانية إلى غزة”.

وكانت إسرائيل سمحت مؤخرًا، تحت ضغط أمريكي، بإدخال مساعدات إنسانية محدودة إلى قطاع غزة من خلال معبر كرم أبو سالم.

وتحاول عائلات الأسرى الإسرائيليين الضغط بالطرق المختلفة على الحكومة للعمل من أجل إعادة الأسرى من قطاع غزة.