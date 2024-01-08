نصية يبحث وضع أسس صحيحة لمشروع قانون إنشاء هيئة وطنية للطوارئ والأزمات والكوارث

أخبار ليبيا 24

أعلن مجلس النواب، اليوم الإثنين، اتفاقا لإقامة ورشة عمل يشارك فيها المهتمون بالأزمات والكوارث، وتقديم دراسات علمية تسهم في وضع أسس صحيحة لاستحداث هيئة وطنية للطوارئ والأزمات والكوارث.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس لجنة دراسة مشروع قانون إنشاء هيئة وطنية للطوارئ والأزمات والكوارث المكلفة من مجلس النواب الدكتور عبدالسلام نصية مع لجنة من المركز الليبي للدراسات المستقبلية.

وبحسب بيان الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، شهد الاجتماع الذي عُقد بمقر المركز في مدينة طرابلس عرضا تفصيليا من اللجنة المشكلة من المركز الليبي للدراسات المستقبلية، تضمن حصر المؤسسات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال الطوارئ والكوارث والأزمات، وكذلك القوانين والتشريعات في هذا الشأن.