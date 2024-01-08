مواطنة ليبية تناشد الدبيبة توفير ممر آمن لها ولأبنائها للخروج من غزة 

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ناشدت المواطنة الليبية سعاد عبد النبي الأحمر العالقة والمحاصرة في قطاع غزة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة لتوفير ممر آمن لها ولأبنائها للخروج.

وقالت الأحمر في مناشدتها عبر فيديو مرئي :”إن الوضع في قطاع غزة سيء للغاية، وأنا شبه مقيمة بالشارع رفقة أبنائي”.

أضافت المواطنة الليبية أنها أنهت بعض الإجراءات في السفارة، وهي بحاجة إلى تدخل عاجل لاستكمال بعض الإجراءات لترحيلها إلى مصر ومن ثم إلى ليبيا.

ويشهد قطاع غزة حصاراً وقصفا مستمراً لقوات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين مخلفا أكثر من 22 ألف شهيد وقرابة الـ60 ألف جريح للشهر الرابع على التوالي.