مقتل قيادي بارز في حماس إثر غارة إسرائيلية

أخبار ليبيا 24

أدتْ غارة نفذها الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان إلى مقتل قيادي عسكري بارز في حزب الله.

وأكدت وكالة رويترز للأنباء أنّ القيادي «قتل بغارة إسرائيلية استهدفت سيارته في بلدة خربة سلم» في جنوب لبنان، موضحةً أن القيادي «كان يتولى مسؤولية قيادية في إدارة عمليات حزب الله في الجنوب» حسب قولها.

وفيما سبق… أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أنَ اغتيال إسرائيل القيادي في حركة حماس صالح العاروري، يجس فشل إسرائيل في حربها على غزة.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن «جريمة الاغتيال الأخيرة هي تصعيد إسرائيلي خطير أقدمت عليه إسرائيل لتهدئة الشارع الإسرائيلي من جهة، ولاستعادة صورة إسرائيل الخارجية وقدراتها العملياتية للوصول إلى كل مكان من جهة أخرى»، حسب البيان.

حيثُ أدتْ غارة شنّها الاحتلال للإسرائيلي في بيروت إلى مقتل القائد في حركة المقاومة «حماس» صالح العاروري.

وبحسب ما نقلته وكالة رويترز.. عن مصدر أمني لبناني فإن العاروري فارق الحياة في هذه الضربة مع مرافقيه، دون تحديد عددهم.

من جهتها أكدت حماس اغتيال العاروري في ضربة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية على مكتب تابع للحركة في بيروت، حسب المقاومة الفلسطينية.