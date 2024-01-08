مفقودي زلزال اليابان يبلغ 323 شخصًا

أخبار ليبيا 24

بلغ عدد المفقودين جراء الزلزال الذي ضرب اليابان 323 شخصًا، بينما بلغ عدد القتلى 168 شخصًا.

وبحسب السلطات اليابانية، زاد عدد المفقودين بأكثر من ثلاث مرات من الحصيلة السابقة البالغة 103 مفقودين

وكان قد ضرب اليابان في أول أيام السنة زلزال بقوة 7.5 درجة، بينما لا يزال أكثر من 2000 شخص معزولين وكثيرون آخرون من دون كهرباء، أو يقيمون في مراكز إيواء مكتظة

وفي سياقٍ منفصل.. انخفض عدد اليابانيين بالتوازي مع ارتفاع عدد المقيمين الأجانب إلى مستوى قياسي يقارب ثلاثة ملايين.

وبحسب البيانات الحكومية، عن وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات انخفض عدد اليابانيين للعام الرابع عشر بنحو 800 ألف شخص إلى 122.42 مليون.

ووفقًا للبيانات، سجل عدد الأجانب الذين يعيشون في اليابان رقما قياسيا عند 2.99 مليون نسمة.