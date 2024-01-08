مصر تسعى لتعزيز تجارتها مع دول أفريقيا

أخبار ليبيا 24

تُخطط مصر لتوطيد تجارتها البينية مع دول قارة أفريقيا بما نسبتهُ 20% خلال 5 سنوات القادمة.

رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري يحيي الواثق بالله، أوضح أن هذه المساعي تتزامن مع بدء العمل باتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، وذلك بهدف زيادة التجارة إلى 7.4 مليار دولار، وفقَ قوله.

وفيما سبق… كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أنه مع حلول الأول من يناير 2024.. بلغ عدد سكان مصر105.858 مليون نسمة، أي بزيادةٍ قدرها 1.463 مليون نسمة عن تعداد أول يناير 2023.

وفي سياقٍ منفصل.. بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ومحافظ البنك المركزي المصري؛ الأوضاع الاقتصادية العالمية وتأثيرها وانعكاساتها على الاقتصاد المصري.