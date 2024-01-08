في بنغازي.. انطلاق أولى جلسات مجلس النواب في 2024

أخبار ليبيا 24

انطلقت، اليوم الأحد، جلسات مجلس النواب للعام 2024 بمقره في مدينة بنغازي الذي سيناقش جدول أعماله ثمانية بنود.

وأوضح عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، لأخبار ليبيا 24، أن بنود جدول أعمال الجلسة ستتضمن مناقشة مقترح مشروع المصالحة الوطنية، ومناقشة مشروع قانون حد الساحر والشعوذة، وقوانين صندوق الضمان الاجتماعي، ومناقشة مشروع قانون حماية اللغة العربية.

وأضاف العرفي، أن جدول الأعمال للجلسة يتضمن أيضا مناقشة تعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 2014 بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وقال العرفي، كما إن الجلسة ستتضمن الإعلان عن إعادة تشكيل مجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان، والإعلان عن تشكيل هيئة الرقابة الإشعاعية والنووية، وما يستجد من أعمال.