عمداء 24 بلدية من غرب ليبيا يطالبون عقيلة بإعمار وتنمية بلدياتهم أسوة بباقي البلديات

8 يناير، 2024 11:27 ص
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أخبار ليبيا 24

طالب عمداء 24 بلدية من غرب ليبيا، رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، بأن يطال بلدياتهم مشاريع الإعمار والتنمية أسوة بباقي البلديات التي بدأت بها أعمال الإعمار والتنمية.

جاء ذلك، خلال لقائهم مع عقيلة في مدينة القبة يوم أمس الأحد.

وتكون الوفد من بلديات الجبل الغربي والساحل الغربي والخمس، وضم عمداء بلديات أبوصرة، المطرد، مزدة، المشاشية، العوينية، نالوت، وازن،جادو، يفرن، القلعة، باطن الجبل، غدامس، الجميل المنشية، صياد، الماية، بئر الغنم، الزاوية الوسط، العجيلات الجنوبية، جنان عطية، الزاوية الشمال، زاوية الباقول، قصر وامس، لبدة/ الخمس، والرحيبات.

وتناول اللقاء أوضاع البلديات وعدد من الاحتياجات ومتطلبات هذه البلديات.

وجاء اللقاء بعد يوم من افتتاح ثلاثة جسور من أصل خمسة في مدينة بنغازي، ضمن خطة الحكومة الليبية بدعم من البرلمان والقيادة العامة للقوات المسلحة، بإعادة إعمار وتطوير المدن الليبية.

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8 يناير، 2024 11:27 ص
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