طقس بارد على أغلب مناطق شمال ليبيا مع احتمال سقوط أمطار على الجبل الأخضر

أخبار ليبيا 24

تشهد أغلب مناطق شمال ليبيا، اليوم الإثنين، طقسا باردا مع رياح نشطة نسبيا على المناطق الساحلية تقل سرعتها تدريجياً من مساء يوم الغد على مناطق شمال غرب ليبيا.

ووفقا لتوقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية؛ فإن السحب تتكاثر يوم الغد الثلاثاء على المناطق الممتدة من مصراتة وحتى سرت ومناطق الشمال الشرقي.

ومن المتوقع سقوط أمطار متفرقة قد تكون جيدة على الجبل الأخضر تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

ومن المتوقع كذلك تأثير امتداد مرتفع جوي يساهم في استقرار حالة الطقس يوم الأربعاء على أغلب مناطق البلاد.