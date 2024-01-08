ردا على تكالة.. عقيلة صالح: مجلس الدولة ليس شريكا للبرلمان في إصدار القوانين

أخبار ليبيا 24

أكد، رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، اليوم الإثنين، في افتتاح أولى جلسات المجلس في 2024، على أن إصدار القوانين والتشريعات هو اختصاص أصيل لمجلس النواب، ولا يحق لأي جهة التدخل في إصدارها أو إلغائها.

وجاء ذلك ردا على مطالبة رئيس مجلس الدولة محمد تكالة رئاسة مجلس النواب بإلغاء قانون إنشاء هيئة الحج والعمرة، على اعتباره أنّه مخالف للاتفاق السياسي.

وأكد المستشار صالح على أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة. وقال عقيلة: لا يوجد شريك مع مجلس النواب لإصدار القوانين والتشريعات”.

وتابع: “تواصلنا مع الأجسام الأخرى يأتي في إطار التشاور فقط، ولا يحق لمجلس الدولة الاعتراض على القوانين الصادرة من البرلمان”.