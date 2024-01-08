حمّاد: اختيار بنغازي عاصمة ثقافية للعالم الإسلامي لم يأت عبثا

أخبار ليبيا 24

قال، رئيس الحكومة الليبية، أسامة حمّاد، على أن اختيار بنغازي عاصمة ثقافية للعالم الإسلامي، لم يأتِ عبثًا، مؤكدًا أنّه اختيار مستحق لمدينة عانت من الإرهاب الذي ارتكب الفظائع واستهدف أهلها الطيبين.

وشكر حمّاد، الأحد خلال حفل افتتاح فعاليات بنغازي عاصمة ثقافية للعالم الإسلامي، منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة؛ على اختيار بنغازي وتمديد فترة الفعاليات.

وأضاف حمّاد، أن الإرهاب استهدف المدنيين والعسكريين والأدباء والصحفيين والمثقفين، وأن اختيار بنغازي كان تتويجًا لجهود القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر.

وقال، إن بانتهاء الحرب على الإرهاب؛ بدأت الحرب ضد الخراب والجهل والتقزيم لدور بنغازي وتاريخها الإسلامي والفكري والأدبي.

وأشار إلى أن بنغازي بدأت سلسلة من الإعمار والأنشطة الثقافية والدينية والأدبية والفنية، ومعارض الكتاب ضمن الامتداد الطبيعي لتاريخها الديني والثقافي.

وأكد حمّاد، أن الحكومة الليبية، وبدعم القيادة العامة والبرلمان ولجنة وصندوق الإعمار، تسير نحو خطة محددة ومدروسة وفق أهداف ورؤى محددة، وأنها تسعى لتحقيق مصالح الوطن وتحقيق فرص العيش الكريم لكافة مواطنيه والتنمية المستدامة.

كما أكد حمّاد على دعم الحكومة للأنشطة الثقافية والفنية والأدبية والرياضية، وأنها ستدعم الفنانين والأدباء والمفكرين والإعلاميين، وستهيئ البيئة المناسبة للمثقفين والمفكرين والأدباء والفنانين، ليقدموا إبداعاتهم في أعلى مستوى ممكن، وبما يخدم مصالح الوطن ووحدته.

وأهاب رئيس الوزراء بكل المبدعين إلى تبني قضايا الوطن والمواطن، ونشر الثقافة الهادفة، لبناء الأجيال بما يعزز مكامن الخير.