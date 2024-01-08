جنائي البيضاء يداهم وكرًا لتصنيع الخمور ويضبط الشخص الذي يديره 

أخبارليبيا24-خاص

داهم أعضاء البحث الجنائي البيضاء، اليوم الإثنين، وكراً لتصنيع وبيع الخمور محلية الصنع في ضواحي المدينة بمنطقة الجبل الأخضر شرق ليبيا.

وقال مدير أمن البيضاء اللواء خالد البسطة في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ :”إن معلومات وردت تفيد بوجود شخص يقوم بتصنيع وبيع الخمور، بضواحي المدينة”.

وأضاف البسطة أنه بدأ البحث والتحري وجمع المعلومات، وبعد التأكد تم أخذ الإذن من النيابة العامة لمداهمة المكان، من جهاز البحث الجنائي وقسم الدوريات الأمنية ومركز شرطة عمر المختار.

وأوضح مدير الأمن، أنه تمت مداهمة الوكر وضبط الشخص الذي يدير المصنع، ومصادرة كميات من الخمور محلية الصنع معدة للبيع وأخرى قيد التصنيع.

أكد البسطة أنه جاري التحقيق والاستدلال مع المقبوض عليه وسيتم إحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.